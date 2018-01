Chantal Berthelot ne sera pas candidate

L’ancienne députée Chantal Berthelot éliminée dès le premier tour des élections législatives dans la seconde circonscription de Guyane a confirmé ne pas être à nouveau candidate.

Après deux mandats en tant que députée (de 2007 à 2017), Chantal Berthelot, agricultrice originaire de Mana, a réagi sur son éventuelle candidature pour les élections législatives partielles qui se dérouleront vraisemblablement en mars prochain.

« Chaque jour, depuis l’annulation des élections législatives de la seconde circonscription, vous êtes nombreux à souhaiter ma candidature. Je suis très touchée par vos paroles de soutien, d’encouragement, de considération. Je remercie chacun d’entre vous pour vos marques de confiance. Depuis six mois, ma nouvelle page de vie tant professionnelle que personnelle se structure autour d’ambitions qui me plaisent et m’enrichissent. Ce tournant s’inscrit dans ma mission de servir la Guyane encore et toujours. C’est pourquoi, je ne serai pas candidate à cette nouvelle élection législative » a déclaré Chantal Berthelot par voie de communiqué.

Arrivée troisième (19,45% des voix) au premier tour des élections législatives de juin dernier derrière Davy Rimane (20,28%) et Lenaïck Adam (36,44%), Chantal Berthelot qui se présentait sous l’étiquette divers gauche et était soutenue par le Parti socialiste guyanais et le mouvement A gauche en Guyane, avait été éliminée de la course à la députation dans la deuxième circonscription de Guyane regroupant les communes de Saint-Laurent-du Maroni, Kourou, Sinnamary, Macouria, Saint-Elie, Montsinery-Tonnégrande, Maripasoula, Saül, Grand-Santi, Apatou, Papaïchton, Iracoubo, Mana et Awala-Yalimapo.

Tandis qu’au premier tour du scrutin en juin dernier sept candidat briguaient la députation, pour l’heure seuls trois postulants ont officialisé leur candidature pour les élections législatives partielles à venir. Il s’agit de Lenaïck Adam, conseiller territorial de la majorité, qui a perdu son siège de député en raison de l’annulation des élections législatives, de Richard Joigny, battu au premier tour (5,79%) et qui se représente sous les couleurs du Parti radical de Gauche fondé par Jean-Marie Taubira, et enfin de José Makébé, étiqueté UDI.

Davy Rimane, candidat sans étiquette battu au second tour des élections par 56 voix, ne s’est pas encore positionné et maintient le suspense sur une éventuelle nouvelle candidature. Il avait porté un recours en annulation des scrutins de juin dernier et en décembre le Conseil Constitutionnel a décidé l’annulation de ces élections législatives dans la seconde circonscription de Guyane du fait de l’absence d’assesseurs dans les bureaux de vote n°1 et n°2 de Maripasoula. (Guyaweb du 8 décembre)