Un Pacte bientôt «signé» sous fond de grogne sociale

Plusieurs séquences du programme de la visite ministérielle de Ségolène Royal en Guyane ont été reportées et annulées ce jeudi après-midi en raison d’un mouvement social de socioprofessionnels dénonçant «un malaise économique, social et sécuritaire en Guyane». Face à la pression, Ségolène Royal s’est engagée sur des garanties du Pacte d’avenir qui sera bientôt « signé ». Célébration des 10 ans du Parc amazonien, signature du décret de la Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), suivie de la signature des conventions «territoires à énergie positive», ces séquences au programme de la ministre de l’Environnement et de la Mer ce jeudi après-midi ont été pour la première annulée et…