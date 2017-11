Les vols de la Surinam Airways🇸🇷 assurés

Deux vols de nuit de la Surinam Airways seront assurĂ©s mais l’aĂ©roport sera bel et bien fermĂ©Â de 22h Ă 8h Ă partir du 1er dĂ©cembre. La compagnie surinamaise Surinam Airways proposant des vols de nuit Ă©tait principalement impactĂ©e par l’annonce au 1er dĂ©cembre de la fermeture nocturne de l’aĂ©roport de Cayenne-FĂ©lix EbouĂ© (Guyaweb du 22/11, la Surinam Airways pourrait disparaĂ®tre du ciel guyanais au 1er dĂ©cembre). Son reprĂ©sentant parlait d’une « catastrophe » et mĂŞme d’une possible disparition de la Surinam Airways en Guyane. Finalement la compagnie surinamaise s’en sort plutĂ´t bien, surtout Ă quelques semaines des fĂŞtes de fin d’annĂ©e. Après trois heures de rĂ©union dans l’après-midi du…