« Or de question » d’exploiter la Montagne d’Or

« Or de question », un collectif composé de 18 organisations guyanaises et nationales, est remonté à bloc contre le projet industriel minier dit de la Montagne d’Or située au nord-ouest de la commune de Saint-Laurent du Maroni à côté de la réserve biologique intégrale de Lucifer Dékou-Dékou, plus grande réserve biologique de France. Guyane Ecologie, Maiouri Nature, Les Colibris, la Ligue des Droits de l’Homme, le Collectif Couachi, la Foag, le Conseil Consultatif des Populations Amérindiennes et Bushinengés, les Nations premières, Guyane Mo Péyi, les fondations Danielle Mitterrand France-Libertés et Nicolas Hulot, Ingénieurs Sans Frontières, Sauvons la forêt, pour ne citer…