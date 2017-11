Les éditions Ibis Rouge sont en vente

Après 23 ans à la tête de la maison d’édition Ibis Rouge, son fondateur Jean-Louis Malherbe, un des éditeurs présents lors de la 10e édition du Salon du livre de Guyane, entend passer la main dans les six prochains mois. La maison Ibis Rouge, fondée en 1994 par Jean-Louis Malherbe et incontournable dans le monde de l’édition en Guyane, a traversé près d’un quart de siècle littéraire. «Nous avons publié 540 livres papiers et 540 livres numériques, édité pour 350 auteurs principalement des auteurs ultramarins (…), nous avons reçu 100 prix littéraires et continuons de faire paraître, comme Marie-Claude Pernelle pour…