Habitat informel de Saint-Laurent-du-Maroni : la municipalité a fait le point avec les ministres

En visite à Saint-Laurent-du-Maroni le lundi 3 septembre, les deux ministres Nicole Belloubet et Annick Girardin ont fait le point avec les acteurs politiques locaux sur l’habitat illégal à la ZAC Saint-Maurice et à la Charbonnière. Une réalité jugée « alarmante » par le maire de la commune Léon Bertrand et les promoteurs immobiliers. Berlines noires, vitres teintées, le convoi ministériel auquel se sont joints les acteurs politiques locaux traverse la commune de Saint-Laurent-du-Maroni encadré par une dizaine d’agents de sécurité, mobilisés pour l’occasion, sous les regards curieux des habitants. Direction le quartier de Chekepaty non loin de la ZAC Saint-Maurice, premier arrêt…