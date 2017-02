Construction d’un câble sous-marin par Orange

Lors de son déplacement en Guyane, le président d’Orange, Stéphane Richard, a annoncé la construction d’un deuxième câble sous-marin reliant la Guyane, la Martinique et la Guadeloupe.

le Président d’Orange a réaffirmé l’engagement de l’opérateur historique dans l’aménagement numérique en Guyane. Une contribution au développement économique et numérique en Guyane à coup d’investissements notamment sur la fibre et la 4G/4G+. «Depuis le déploiement de la 4G en Guyane, le taux de couverture est de 70 % et d’ici à la fin 2017, 80 % de la population sera couverte en 4G» a annoncé Stéphane Richard en déplacement pour la première fois en Guyane – et par ailleurs mis en cause dans l’affaire Tapie.

L’autre information de taille est la construction d’un câble sous-marin dont la mise en service est prévue lors du second trimestre 2018. Long de 1900 kilomètres, ce câble sous-marin qui reliera la Guyane à la Martinique pour «accompagner la croissance du trafic» aura comme objectifs de «sécuriser les flux et diversifier les points de connexion afin d’assurer la qualité de service entre la Guyane, la Martinique et la Guadeloupe.»

Ce projet représente un investissement d’environ 35 millions d’euros sur les fonds propres d’Orange qui proposera des offres d’accès à ce câble à tous les fournisseurs d’accès Internet qui en feront la demande.

Ce câble sous-marin viendra en supplément du câble de télécommunications en fibres optiques Americas-II, dont la mise en service a eu lieu en août 2000 et qui a été réalisé par un consortium d’opérateurs de télécommunications. Americas II relie la Floride (USA), Sainte-Croix (les Vierges américaines), Porto-Rico, La Martinique, Curaçao, le Venezuela, Trinidad, le Brésil, le Guyana, le Suriname et la Guyane.