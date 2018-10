Cayenne perd l’équilibre

Le futur édile de Cayenne en 2020 commencera son exercice avec une belle épine dans le pied. Une dette de plus de 67,5 millions d’euros et un retour à l’équilibre budgétaire prévu seulement pour 2024. C’est le plan initié par la chambre régionale des comptes et accepté par l’équipe municipale actuelle. « Le message est clair avec l’exemple de Cayenne qui n’est pas propre à cette ville à part peut-être l’ampleur des chiffres. Si un chef d’entreprise faisait le millième de ce que les élus locaux font, il irait en prison et on lui confisquerait ses biens. Pour l’élu local, il…