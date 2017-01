5 à 10% de hausse pour les tarifs de l’énergie

L’Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole (Opep) a réussi. Le cours du pétrole est à la hausse au détriment des consommateurs. Au 1er janvier 2017, la révision préfectorale des prix du gaz et des carburants débouche sur une hausse généralisée et importante des prix. Sur l’année 2016, la bouteille de gaz encaisse quasiment trois euros de plus. Au 1er janvier 2016, le sans-plomb passe de 1,46 €/l à 1,54 €/l, soit une hausse de 8 centimes le litre par rapport au mois précédent (5,5% d’inflation). Le gazole route s’affiche à 1,34 €/l contre 1,25 €/l. La tarification augmente de 9 centimes…