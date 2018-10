Apprendre à réparer son vélo, c’est possible !

La Kaz A Vélo, atelier participatif et solidaire de réparation et de promotion du vélo lancé en janvier 2018 par l’association guyanaise Ranjé To Bisiklèt, lauréate d’un projet Economie Sociale et Solidaire Outre-mer 2017, vous ouvre ses portes le 12 octobre de 16h à 20h au lotissement Calimbé à Cayenne. Une occasion de découvrir les services proposés – comme celui d’apprendre à réparer son propre vélo ou celui de location de vélo urbain – et ainsi de participer au développement du vélo en Guyane. Rencontre avec son fondateur Florent Martinod, féru de vélo et qui a réalisé que “personne ne s’occupe du vélo”….