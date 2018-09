Yokiendy Siffrard, le théâtre dans la peau

A 28 ans, Yokiendy Siffrard est déjà un auteur et un acteur de théâtre confirmé. Sa dernière création CATA, FRACAS ET CAETERA, coup de cœur du public au festival de Macouria en juin dernier, est présentée ce soir vendredi 21 septembre à Kourou et sera le 18 octobre à l’EPCC Les Trois fleuves à Cayenne. Guyaweb a interviewé cet artiste « couteau suisse », passionné par « l’écriture, la dramaturgie, la scénographie, la vidéo, la lumière, le noir, la programmation, la mise en scène, bref le théâtre entièrement ». Guyaweb : Il y a dix ans, vous avez reçu le premier prix du concours ETC Caraïbes…