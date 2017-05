13e Nuit des musées (le programme)

C’est le moment de (re)découvrir des Musées qui ouvriront leurs portes pour une nocturne ce samedi à l’occasion de la Nuit européenne des musées, un événement national gratuit et populaire organisé par le Ministère de la Culture.

En Guyane, plusieurs musées sont inscrits à cette XIIIe édition à savoir le Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine, Camp de la Transportation à Saint-Laurent, l’Eco-musée de l’Approuague-Kaw à Régina, le Centre d’art et de recherches de Mana (CARMA) à Mana, le Musée de l’Espace et Centre d’Archéologie Amérindienne à Kourou, le Musée Alexandre Franconie et Musée des cultures guyanaises à Cayenne.

Cayenne

Musée des cultures guyanaises

54 et 78, rue Madame Payé

Ouverture de 18h à 22h

Contact : Tél. : 0594 31 41 72

Au 54, rue Mme Payé

Avec le groupe traditionnel créole Tchò kontré

18h00 à 19h00 : Initiation à la danse du grajé (sur inscription au 0594-31-41-72)

19h00 à 20h00 : Initiation à la danse du kamoungé (sur inscription au 0594-31-41-72)

20h00 à 21h00 : Restitution des séances d’initiation, puis carte blanche au kasé-kò

Et tout au long de la soirée, visite libre de la maison et de l’exposition « Portraits d’objets, Paroles de donateurs – Hommage aux donateurs du MCG des 20 dernières années »

Au 78, rue Mme Payé

18h00 à 19h00 : Dispositif « La classe, l’œuvre » – Décors de calebasses

Présentation des œuvres des élèves librement inspirées des collections du Musée

19h00 à 20h00 : « Autour du manioc et des travaux d’abattis» Contes créoles avec Marie-Louise BARTHÉLÉMY dite Malou de l’association Zigzag Prod

20h00 à 21h00 : Ambiance musicale autour d’un répertoire tiré de musiques traditionnelles de Guyane et autres Quartet Adékwat (guitare, percussion, clarinette, chant)

21h00 à 22h00 : « Autour du manioc et des travaux d’abattis» Contes créoles avec Rémy AUBERT de l’association Zigzag Prod

Et tout au long de la soirée, visite libre de l’exposition « Le manioc – Patrimoine amérindien en partage » – Attention : dernières semaines ! – démontage le 17 juin 2017

Musée Alexandre Franconie

1 Rue de Rémire, Cayenne, Guyane française

Téléphone : 0594 594 29 59 13

Ouverture de 18h à 22h

Entrée gratuite

18h30/20h00 : visites guidées des réserves (toutes les 30 mn., pas de réservation) Nous ouvrons une parenthèse scientifique afin de rendre accessible les réserves du musée habituellement interdit au public.

21h00 : prestation musicale de l’artiste Stéphane Vérin et son groupe « Guyanologies »

C’est un véritable témoignage d’amour du patrimoine local à travers des textes localement enracinés aux sonorités traditionnelles et ancestrales.

Kourou

Centre d’Archéologie Amérindienne de Kourou

Z.I. Pariacabo – rue des roches gravées

Ouverture le samedi 20 mai 2017 de 19h00 à 23h00

Contact : 0594 32 58 81

Accès en voiture : Z.I. Pariacabo – rue des roches gravées – suivre les panneaux « Kalapa » – Centre d’Archéologie Amérindienne de Kourou

Entrée gratuite

19h-23h : Accès à l’exposition permanente.

À partir de 19h30 : Des conteurs de tradition orale amérindienne vous invitent à laisser vagabonder votre esprit au gré de leurs histoires.

À 20h30, 21h15 et 22h15 : Visites guidées des Roches gravées de la Carapa. Venez découvrir les gravures sous un nouvel éclairage et n’oubliez pas votre lampe de poche !

Musée de l’Espace Centre Spatial Guyanais

Contact : 0594.32.61.23 ou 0594.33.53.84

Ouverture le Samedi 20 mai 2017 de 15h à 21h

Entrée Gratuite Accès à l’exposition permanente. Animations proposées toutes les heures à partir de 15h30 : Couleurs et Lumières – Des expériences pour mieux comprendre les couleurs et la lumière Planétarium – Le monde des Étoiles Inscriptions sur place

Mana

CARMA – Centre d’art et de recherches de Mana

PK1 RD22 97360 MANA

Contact : 05 94 27 60 53 / 06 94 42 15 16

Ouverture le samedi 20 mai de 9h à 22h

Entrée gratuite

Accès à l’exposition permanente « La route de l’art » Rencontre avec le directeur artistique Patrick Lacaisse et l’artiste et critique d’art en résidence Daphné Nan Le Sergent

Régina

EMAK – Écomusée de l’Approuague-Kaw

Ouverture de 18 h 00 à 22 h 00

http://emak-regina.fr/ Contact : 05 94 37 09 44

Dès 18H00 : Quizz, contes, musiques et rencontres intergénérationnelles « le partage n’a pas d’âge »… & une nouvelle découverte d’objets du musée par les jeunes collégiens, dans le cadre de la classe et l’œuvre

Saint-Laurent du Maroni

Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine, Camp de la Transportation

Ouverture le samedi 20 mai 2017 de 18h à 23h

Pour tout renseignement le service patrimoine se tient à votre disposition 05 94 27 85 96

Entrée gratuite

18h30 : Conférence « Les fouilles archéologiques de Tromelin » de Thomas Romon, archéologue à l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP), Terrasse de la case d’entrée droite

19h30 : Visite de l’exposition « Tromelin, l’île des esclaves oubliés » avec de Thomas Romon Salle de la Relégation Collective

20h00-21h : Punch en musique avec l’association Katoury Terrasse de la case d’entrée droite

21h-22h : Ouverture exceptionnelle de la case-témoin Case 2, étage

De 18h à 23h : Accès à l’exposition permanente du Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine & Animations : Création d’une carte émotive et participative,

Case 12, étage Restitution du concours scolaire « Dessine-moi ton école »