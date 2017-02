Visite de chantier du Centre de conservation des archives et des réserves muséales

Le Centre de conservation des archives et des réserves muséales départementales et régionales devrait ouvrir ses portes au « premier trimestre 2018 » à Rémire-Montjoly. Une visite du chantier de cet outil patrimonial s’est déroulée jeudi matin en présence des maîtres d’ouvrage et d’oeuvre et des geiquistes du Geiq BTP. Si le chantier de la Maison des Cultures et des Mémoires de la Guyane sur le site de l’ancien hôpital Jean-Martial à Cayenne est « suspendu» en raison de « problèmes financiers », celui du Centre de conservation des archives et des réserves muséales situé à Rémire-Montjoly est sur les bons rails. Chiffré à « 23 millions…