“Unti, les origines” au Festival des cultures croisées

Dans le cadre du 1er Festival des cultures croisées et de la rentrée des Rendez-vous du Cinema initiés par la Collectivité Territoriale de Guyane (CTG), le premier film documentaire “Unti, les origines” réalisé par Christophe Pierre, leader charismatique de la Jeunesse Autochtone, sera projeté ce jeudi 4 octobre à l’Encre à 19h.

C’est parti pour une saison de Rendez-vous du Cinéma tous les jeudis à l’auditorium de l’Encre et elle débute par le film documentaire ”Unti, les origines” écrit et réalisé par Christophe Pierre, autodidacte, apprenant “sur le tas” et ayant bénéficié “d’une résidence d’écriture d’une dizaines de jours” dans le cadre de “Doc Amazonie Caraïbes”, un programme qui met en relation des producteurs, diffuseurs et réalisateurs.

Le jeune réalisateur Christophe Pierre a expliqué à Guyaweb que ce film-documentaire a mis “quatre ans” pour voir le jour. Par exemple “la cérémonie de levée de deuil a mis deux ans de préparation” alors que se rendre “aux Tumuc-Humac en saison sèche” exige une préparation « logistique ».

“Unti, les origines”, raconté en langue Kali’na et sous-titré en langue française pendant 57 minutes, est une quête identitaire ancrée dans la terre et l’histoire du peuple Kali’na dont l’histoire est un voyage qui emmène de la plage d’Awala aux mythiques Tumuc-Humac.

Ce film-documentaire aborde plusieurs problématiques comme “l’alcoolisme, le suicide des jeunes” et il vient à point nommé alors que la question des peuples premiers est clairement posée par Yanuwana Tapoka (Christophe Pierre), membre du Grand Conseil Coutumier, porte-parole de la Jeunesse Autochtone, fervent opposant au projet de la Montagne d’Or et acteur dans la deuxième saison de la série Guyane.

Financé par le Fonds de soutien à la création cinématographique et audiovisuelle, “Unti, les origines” sera aussi également diffusé le 16 octobre à 20h30 à Saint-Laurent-du-Maroni au chapiteau municipal dans le cadre du Festival America Molo Man.