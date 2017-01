Tromelin, l’île de l’espoir traumatisé

Il reste quelques jours pour apprécier l’exposition, Tromelin, L’île des esclaves oubliés, au centre d’archéologie amérindienne de Kourou. Tromelin, L’île des esclaves oubliés, est une exposition reconnue d’intérêt national part le ministère de la Culture et de la Communication. L’exposition itinérante retrace les recherches historiques, archéologiques et environnementales effectuées sur l’île Tromelin. Émergeant sur un kilomètre carré, le lieu est idéal pour les amoureux du bleu azur. L’île appartient au groupe des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) et se situe en pleine mer, très loin des plus proches côtes qu’offrent l’île de La Réunion et Madagascar. Cette plateforme, pelée…