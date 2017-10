« Saint-Laurent du Maroni est la plus grande ville marronne du monde »

A l’occasion de la publication de leur dernier livre en anglais Saamaka Dreaming, Guyaweb a rencontré Richard et Sally Price, grands spécialistes des peuples marrons et notamment du peuple saamaka. Dans cet ouvrage, le couple raconte ses premiers terrains ethnographiques en pays saamaka dans les années 1960. Suite à des menaces politiques, Richard et Sally Price ne se sont pas rendu au Suriname depuis 1986. Ces trente dernières années, c’est depuis la Guyane qu’ils continuent leurs travaux auprès des Saamaka. « Nous ne savons pas ce que nous aurions fait si nous avions pu continuer à nous rendre sur le fleuve…