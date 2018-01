Le programme du carnaval de Cayenne

Le millésime 2018 du Carnaval de Guyane sera très court !

Il ne durera en effet qu’un peu plus de quatre semaines, du samedi 13 janvier – début des bals paré masqué dans les dancing – au mercredi 14 février – fin des jours gras et incinération du Roi Vaval…

La ville de Cayenne et le Comité des Fêtes et du Carnaval de Cayenne ont communiqué le programme du carnaval 2018 de la ville-capitale, qui cette année sera placé sous le thème des « Contes et légendes du monde » et que l’on peut retrouver ici.

D’autres informations sur le Carnaval vous seront proposées sur Guyaweb et vous pouvez envoyer vos informations sur l’édition 2018 de cet événement à l’adresse suivante: info [at] guyaweb [dot] com