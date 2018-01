La deuxième édition de La Nuit de la Lecture aura lieu ce samedi 20 janvier dans les bibliothèques et les librairies de Guyane dans le but de promouvoir et de valoriser « le plaisir de la lecture, le goût des découvertes, celui de l’échange et du partage ».

Cette Nuit de la Lecture organisée par le ministère de la Culture est conçue comme « une invitation à pousser la porte de sa librairie, de sa bibliothèque, d’un musée, d’un café pour venir partager un moment de lecture » et elle s’adresse « à tous les lecteurs : les grands lecteurs, les lecteurs occasionnels, les futurs lecteurs ».

Plusieurs manifestations s’adressant en particulier aux enfants sont organisées en Guyane dans le cadre de cette deuxième édition de La Nuit de la Lecture, notamment:

à l’EHPAD Ebène route de Raban à Cayenne de 10h30 à 12h

à la Bibliothèque territoriale de prêt rue du Carbet à Cayenne de 16h30 à 19h

à l’Hôtel de ville de Cayenne de 16h à 19h

au Camp de la Transportation de Saint-Laurent-du-Maroni de 18h à 22h

à la Bibiothèque municipale de Mana de 19h30 à minuit

Le programme complet de La Nuit de la Lecture édition 2018 peut être consulté sur le site du ministère de la Culture et les événements organisés en Guyane sont à retrouver sur la page Facebook de la Direction des Affaires Culturelles de la Guyane.