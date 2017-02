« Mobilités, ethnicités, diversité culturelle : La Guyane entre Surinam et Brésil, éléments de compréhension de la situation guyanaise » est paru en 2016 aux Éditions Ibis Rouge. La publication découle du programme d’une unité de recherche en projet de l’université de Guyane (la Minea : Migrations, interculturalité et éducation en Amazonie) en partenariat avec l’observatoire Hommes milieux Oyapock du CNRS. Le recueil a été placé sous la direction du professeur d’université d’histoire contemporaine Serge Mam Lam Fouck et de l’anthropologue Gérard Collomb. Les chercheurs qui publient exercent à l’université de Guyane, à l’université de l’Amapá à Macapá, à l’université Antom de Kom de…