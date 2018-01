« Maroni » bientôt sur Arte

Un thriller policier en quatre épisodes « Maroni, les fantômes du fleuve » tourné à Cayenne et Saint-Laurent, réalisé par Olivier Abbou, écrit par Olivier Molas, produit par Mademoiselle Films, sera diffusé à partir du 25 janvier sur la chaîne franco-allemande Arte

« Une gendarme fraîchement débarquée à Cayenne et son coéquipier enquêtent sur la disparition d’un enfant. Au cœur de la Guyane sauvage, un thriller aux accents conradiens sur lequel planent les mystères du vaudou » décrit le synopsis d’Arte.

« Premiers pas en Guyane, première affaire d’envergure. Dès son arrivée à Cayenne, Chloé Bresson, enquêtrice de la gendarmerie, a le sentiment de perdre pied. Déterminée à faire ses preuves, la jeune femme cache ses hésitations à son partenaire. Guyanais d’origine, Joseph Dialo connaît bien ce territoire et les mystères qu’il recèle. Le meurtre d’un couple de métropolitains sur leur voilier et la disparition de leur fils de 8 ans conduisent les deux coéquipiers à surmonter leur défiance réciproque et à suivre la piste d’un crime rituel »

