Le marronnage inspire les auteurs

L’histoire des esclaves rebelles marrons inspire la création littéraire. Récemment, deux bandes dessinées – Angola Janga et Nengue – ainsi qu’un roman historique – Boni, aux origines d’un peuple – se sont emparés de ce pan de l’histoire de l’esclavage pour le raconter en mêlant recherches historiques et fiction. Le peuple boni et la figure de son chef Boni Okilifu sont à l’honneur. Dans Nengue, l’histoire oubliée des esclaves de Guyane, les auteurs racontent à la fois l’expédition de 1877 de l’explorateur Jules Crevaux le long du Maroni jusqu’au Tumuc-Humac et l’histoire du peuple boni qui débute au XVIIIème siècle au…