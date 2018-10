Le féminisme noir s’impose

Alors que les agressions de toutes sortes contre les femmes sont de nouveau dénoncées avec force et justesse à travers le monde, l’Université de Guyane organise depuis le début de l’année civile un séminaire sur le féminisme noir. L’occasion d’apprendre les oppressions particulières que rencontrent les femmes noires dans nos sociétés. Combien d’associations féministes existent en Guyane ? Automatiquement, on pense à Fanm Dibout et ses 25 ans d’âge, et ensuite ? Il existe des associations de lutte contre les violences conjugales mais sinon, force est de reconnaître que le mouvement féministe ne rencontre pas une popularité extraordinaire chez nous. On connaît…