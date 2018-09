« L’argent de la vieille » au Ciné-club 7ème Crique

« L’argent de la vieille », une comédie de Luigi Comencini datée de 1972, sera projetée mercredi 26 septembre à partir de 19h en ouverture de la nouvelle saison du Ciné-club 7ème Crique .

« Une Américaine très riche est passionnée par les jeux de cartes. Son préféré est le « scopone scientifico » auquel elle joue quand elle est en Italie. Là-bas, sa demeure surplombe un bidonville de Rome et madame se plaît à défier les pauvres gens au cours de parties où elle est sûre de remporter la mise… Ce film, une allégorie, est plus que jamais d’actualité. Car il s’agit bien, sous les traits d’une vieille dame, d’affronter le capitalisme sauvage Cette fable pourtant tragique sert de trame à une comédie souvent hilarante qui joue sur les contrastes de situations. Une alchimie que seuls quelques grands cinéastes, et Luigi Comencini en fait partie, sont capables de réussir ».

La comédie de Luigi Comencini, sortie en Italie en 1972 avec Alberto Sordi, Silvana Mangano et Bette Davis dans les rôles principaux, sera projetée en version originale sous-titrée en français (durée : 1h 58mn).

La séance aura lieu le 26 septembre à partir de 19h (début du film à 19h30) dans la salle polyvalente du collège Eugène-Nonnon, 13 rue Mme Payée à Cayenne, au tarif de 4 € la séance (1/10e de la cotisation annuelle à l’association 7ème Crique).