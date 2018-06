La Maison du receveur des douanes à Saint-Laurent-du-Maroni retenue pour bénéficier du loto du patrimoine

Jackpot pour la Maison du receveur des douanes à Saint-Laurent du Maroni retenue parmi les 18 monuments emblématiques de la mission Bern « Patrimoine en péril » et qui bénéficieront en priorité du loto du patrimoine. A cette occasion plusieurs personnalités du patrimoine et les porteurs de projets seront reçus ce jeudi au Palais de l’Elysée.

Ces 18 monuments figureront sur 12 millions de « tickets patrimoine » à gratter disponible dès le 3 septembre pour une durée de 4 à 6 mois qui seront mis en vente au prix exceptionnel de 15 euros.

Un loto exceptionnel sera également organisé « le vendredi 14 septembre avec à la clé un gain de 13 millions d’euros à l’occasion du week-end des Journées du patrimoine. Les recettes attendues de 15 à 20 M€ financeront la restauration de sites en péril partout en France » indique un communiqué commun sur l’opération Patrimoine en péril.

Au total 270 monuments dont le Bagne des Annamites à Montsinéry-Tonnegrande, Camp des Hattes à Awala Yalimapo et la Maison traditionnelle à Kaw (Regina) bénéficieront de cette manne financière.

A cette occasion plusieurs personnalités du patrimoine et les porteurs de projets (maires, associations de sauvegarde du patrimoine) parmi lesquels, Léon Bertrand (condamné en appel dans une affaire de marchés publics illégaux) le maire de Saint-Laurent-du-Maroni, ville labellisée Ville d’Art et d’Histoire, seront reçus en grande pompe ce jeudi après-midi, au Palais de l’Elysée par le président de la République Emmanuel Macron, Françoise Nyssen, ministre de la culture et de la communication, Stéphane Bern nommé en septembre 2017 à la tête de la mission pour la sauvegarde du patrimoine en péril, Guillaume Poitrinal, président de la Fondation du patrimoine et Stéphane Pallez, présidente-directrice générale de la Française des Jeux (FDJ)

Intérêt patrimonial de La Maison du receveur des douanes à Saint-Laurent-du-Maroni Cet ensemble situé au bord du fleuve est construit autour d’un jardin à la française dès les premières années de la commune de Saint-Laurent-du-Maroni, au XIXe siècle. En ossature de bois, remplissage brique, elle est initialement composée d’un bâtiment principal et de dépendances. Elle bénéficie de réparations en 1895, lors de l’inspection de l’ingénieur des travaux publics Fontainelles. L’ensemble de la maison est dans un état de dégradation avancée, la maison ayant été partiellement incendiée à l’étage. La structure en pan de bois est très endommagée.

Liste Des 18 Monuments Retenus – Mission Patrimoine by GUYAWEB on Scribd