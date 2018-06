La Jeunesse Autochtone à Paris

A l’invitation de Yannick Jadot, député européen écologiste, une délégation du mouvement de la Jeunesse Autochtone fera la tournée des médias nationaux pour dénoncer le projet de la Montagne d’Or et alerter sur les questions autochtones. Ils sont jeunes et se battent pour les droits des autochtones en Guyane. Le mouvement Jeunesse Autochtone, fer de lance des organisations autochtones, ne cesse de pointer du doigt les problématiques environnementales et sanitaires que subissent les peuples premiers de Guyane ou encore d’alerter sur la question foncière notamment les 400 000 hectares attribués par l’Etat suite à l’Accord de Guyane du 21 avril…