I’m not your negro : au cœur de l’obsession raciale

A partir des mots de l’écrivain américain James Baldwin, le cinéaste haïtien Raoul Peck livre un documentaire brillant dans lequel il décortique l’obsession de la nation américaine pour la couleur de peau. I’m not your negro en salle depuis mercredi 10 mai en France a été un succès aux États-Unis où il est sorti en février et a été sélectionné aux Oscars dans la catégorie Meilleur documentaire. C’est à partir d’un manuscrit inédit et inachevé de trente pages de James Baldwin (1924-1987), grand penseur de la question raciale aux États-Unis, que Raoul Peck a construit ce film. Dans ce projet…