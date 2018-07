Hommage à Silo

Figure de la musique traditionnelle, Jean-Luc Silo dit “Silo”, natif de Saint-Laurent-du-Maroni, est décédé à l’âge de 49 ans, le 4 juillet, des suites d’une longue maladie.

Il s’était révélé en 2007 avec “Pa joué ké lanmou a” (On ne joue pas avec l’amour), un titre extrait de son premier album et qui a connu un franc succès.

Un hommage lui sera rendu ce mardi 10 juillet à partir de 19 h au funérarium Saint-Antoine (route de Baduel), par la CTG, l’association Tanbou Lévé et la Mairie de Cayenne où il exerçait à l’Office du tourisme.

“Sa polyvalence, son dynamisme, sa gentillesse, son sourire, sa bonne humeur et sa générosité étaient appréciés de tous. Artiste et fervent défenseur de la tradition, il a consacré sa vie à la musique et plus particulièrement à la musique traditionnelle par laquelle il nourrissait une véritable passion” a réagi la Mairie de Cayenne par voie de presse.

A l’annonce de sa mort, une pluie d’hommages a été rendue à ce “fervent défenseur du patrimoine guyanais” .