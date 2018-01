Hommage à Damas

L’Association des Amis de Léon Damas (ASSALD) organise lundi 22 janvier une journée commémorative du 40e anniversaire de la mort de Léon-Gontran Damas.

Poète, écrivain et homme politique guyanais né le 28 mars 1912 à Cayenne et décédé le 22 janvier 1978 à Washington aux Etats-Unis, Léon Gontran-Damas fut notamment dans les années 1940 l’un des cofondateurs du mouvement littéraire de la négritude avec le Martiniquais Aimé Césaire et le Sénégalais Léopold Sédar Senghor.

Deux rendez-vous sont fixés à Cayenne ce lundi 22 janvier 2018 pour la journée d’hommage à Léon-Gontran Damas: au cimetière de l’avenue d’Estrées à 10h, puis à l’Encre route de Montabo de 20h à 22h pour une veillée poétique avec de nombreux artistes invités.

Cette journée commémorative est organisée par l’ASSALD avec le soutien de la Collectivité Territoriale de Guyane, de l’Université de Guyane et de l’Etablissement Public de Coopération Culturelle Les Trois fleuves (l’Encre).