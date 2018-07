Guyane saison 2, diffusion “fin septembre” sur Canal+

Il faudra patienter jusqu’à la “fin septembre” pour retrouver la bande à Antoine Serra et Vincent Ogier au coeur de la forêt amazonienne à la recherche du filon d’or de Sarah Bernhardt. “Guyane” saison 2, la suite de la série originale de Canal + co-produite par Shine Films et Mascaret Films, tournée durant six mois à partir de novembre 2017 fait son grand retour. Les aventures d’Antoine Serra (Olivier Rabourdin) le parrain de l’or et de Vincent Ogier (Mathieu Spinosi) ancien stagiaire de l’école des Mines débarquant en Guyane, les entraînent dans l’exploitation de la mine mythique Sarah Bernhardt en plein cœur…