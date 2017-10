Guyane Fashion Week, Fête de la Science, Green Days, Maîtres de la Pagaie…attendus cette semaine

Plusieurs temps forts sont prévus cette semaine : Guyane Fashion Week, Fête de la Science, festival de musique Piano-Pianos, Green Days, Busi Konde Sama et les Maîtres de la Pagaie. On fait le point.

C’est une semaine dédiée à la mode et à l’art avec la cinquième édition de la Guyane Fashion Week, qui a lieu du 2 au 7 octobre et qui a démarré avec son lot de défilés, d’ateliers de broderie traditionnelle ou de peinture de mode proposée par l’artiste et designer guyanais Neil Régina. Sans oublier les soirées à la Kaz kréasyon, lieu de rencontres avec des créateurs venus de Hollande, du Suriname ou de Trinidad. En savoir plus ici

La Fête de la Science se tiendra du 7 au 15 octobre sur le littoral guyanais mais aussi dans les communes de l’intérieur. Plus de 50 porteurs de projets se sont mobilisés pour la Fête de la Science qui sera inaugurée lors du Village des Sciences au campus universitaire à Cayenne. Au programme, «ateliers, jeux, expositions, conférences, rencontres… de quoi satisfaire la curiosité des petits et des grands dans tous les domaines scientifiques, de la Biologie aux Mathématiques en passant par les Nouvelles Technologies, l’Espace et l’Environnement !» présente la Canopée des Sciences, organisateur de cet événement national. En savoir plus ici

Une semaine de programmation musicale aura lieu dans le cadre du festival Piano- Pianos organisé par l’association Arts et Facts. Quatre dates sont à retenir, les 6-7 et 11-12 octobre. Au programme, des concerts, des projections de films et des masterclass avec des pianistes de Guyane et des artistes invités du Brésil, de la Colombie, du Surinam et des Etats-Unis. Les points de rendez-vous seront le cinéma Eldorado, le Vieux Port et l’Université de Guyane, à Cayenne. En savoir plus ici

Les danses traditionnelles seront en haut de l’affiche à l’occasion de la 6e édition du Festival Busi Konde Sama, du 5 au 7 octobre, initié par l’association Lavi Danbwa qui fête ses 37 ans. Une conférence sur « La célébration de la tradition & le développement de l’intégration transfrontalière », par Emmanuel Salomon, professeur de l’université A. de Kom du Suriname, se tiendra le 5 octobre à 18h à l’Université de Guyane et le 6 octobre à 18h à la mairie de Cayenne. Le 7 octobre sur la place des Palmistes un village artisanal sera érigé et en soirée se dérouleront la projection du film « Levée de deuil à Asisi » et des concerts.

Green Days, le 1er salon éco-citoyen, proposera des solutions alternatives. Il prendra ses quartiers au Family Plaza le 7 octobre avec la participation d’une cinquantaine d’acteurs de l’environnement issus des secteurs public et privé ainsi que du monde associatif. Le lendemain, 8 octobre, se déroulera un mayouri géant, la Green Beach, une action citoyenne participative de nettoyage de plages géant qui aura lieu sur 7 plages et plans d’eau de Roura à Saint-Laurent en passant par Montsinéry, Rémire-Montjoly, Cayenne et Kourou. En savoir plus ici

On clôturera ces temps forts de la semaine par la 15e édition des Maîtres de la Pagaie, la course de pirogues traditionnelles qui a impulsé d’autres compétitions de pirogues en Guyane. Le plan d’eau du lac Bois-Chaudat à Kourou réunira les 7 et 8 octobre une vingtaine d’équipes – hommes, femmes et mixtes – qui se disputeront le titre. Un « Village Terre de Jeux », du nom de l’organisateur de l’événement, se tiendra « sous et autour de la Médiathèque et proposera des stands d’artisanat local, des jeux et animations pour les enfants, ainsi qu’un food-court varié, sans oublier les tentes des équipes participantes ». En savoir plus ici