L’annonce ce jeudi de la suppression de France Ô au plus tard en 2020 par le gouvernement passe comme un fait divers au sein de la classe politique guyanaise. En tout cas les réactions ne se bousculent pas…. Le député Gabriel Serville, membre du groupe Gauche Démocrate et Républicaine, “regrette” la décision prise par le ministère de la culture de supprimer France Ô au plus tard en 2020, la chaine des Outre-mer, de la TNT. Pour le député de Guyane, France Ô “joue aujourd’hui un rôle essentiel dans l’expression des cultures et des richesses des Outre- mer” et “représente un lien fort…