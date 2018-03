Echanges sur le Brésil

L’Alliance française de Cayenne propose un « Lire et Aimer Lire » avec l’écrivain et géographe Hervé Théry ce mercredi 28 mars de 17h30 à 20h à la bibliothèque Franconie.

Spécialiste du Brésil, Hervé Théry est directeur de recherches au Centre National de la Recherche Scientifique et professeur invité à l’Université de São Paulo.

A l’occasion du « Lire et Aimer Lire » de ce mercredi soir Hervé Théry présentera et dédicacera son dernier ouvrage « Le Brésil, pays émergé » et il reviendra sur d’autres aspects de son oeuvre scientifique.