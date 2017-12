« Atipa » en études

Dans le cadre de l’année « Atipa », premier texte littéraire en créole guyanais écrit par Alfred Parépou et publié en 1885, deux journées d’études ont lieu ce vendredi et demain samedi au siège de la Collectivité Territoriale de Guyane en clôture de cet hommage.

« Atipa est une chronique satirique de la vie en Guyane durant les premiers balbutiements de la IIIe République. L’essentiel de l’ouvrage est un dialogue entre Atipa et douze de ses compatriotes créoles. Dans un style souvent naïf mais plein de bon sens et non dénué d’humour, Atipa, observateur lucide et perspicace, nous fait partager sa philosophie très saine de la vie. Ses jugements sur les choses et les gens, parfois sévères, voire mordants, parfois cocasses et simplistes, séduisent par la justesse du ton. » (L’Harmattan)

