De nouvelles fouilles archéologiques et des relevés par drone sur Loyola

Les fouilles archéologiques de la cour et du mur de la chapelle de l’habitation Loyola, menées par quatre étudiants de l’Université de Laval au Canada en collaboration avec l’Association pour la Protection du Patrimoine Archéologique et Architectural de Guyane (APPAAG), sont sur le point de s’achever. Après cinq semaines de fouilles, près de 2000 objets ont ainsi été mis au jour. Et pour la première fois, des relevés sont effectués à partir d’un drone. Depuis près d’un quart de siècle, des fouilles archéologiques sont effectuées sur le site de l’habitation Loyola, ancienne habitation des Jésuites de Rémire qui employait 500…