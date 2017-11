Conférence « D’une rive à l’autre », vendredi 17 novembre

Dans le cadre de la biennale internationale des Rencontres Photographiques de Guyane qui se tient jusqu’au 26 novembre, la conférence-débat D’une rive à l’autre, avec Miquel Dewever-Plana, est programmée ce vendredi 17 novembre à l’Université de Guyane, à 18h30, dans l’amphithéâtre A.

Gratuite et ouverte à tous, la conférence-débat D’une rive à l’autre portera sur le travail réalisé à Taluen et Camopi par Miquel Dewever-Plana. Il sera accompagné à cette occasion par Ti’iwan Couchili, artiste plasticienne guyanaise et amérindienne, et Thomas Mouzard, anthropologue, universitaire, qui travaille à la DAC Guyane.

D’une rive à l’autre est un livre documentaire qui prend ses sources à 7000 kilomètres de Paris, auprès des populations amérindiennes, sur le fleuve Oyapock à Camopi, territoire teko et wayampi, et sur le fleuve Maroni à Taluen, territoire Wayana. Ce livre documentaire de 152 pages composé d’une série de photos et de témoignages est élaboré par le photojournaliste Miquel Dewever-Plana distingué par de nombreux prix internationaux.

L’exposition itinérante sera révélée à Taluen le lendemain, le samedi 18 novembre puis continuera sur le Haut-Maroni avant de rejoindre Camopi en janvier 2018. «Un défi logistique de taille qu’il nous semblait important de relever pour participer à une réflexion essentielle et contribuer au désenclavement de ces territoires» explique l’association la Tête dans les images, organisateur des Rencontres photographiques.

Enfin, le travail de Miquel Dewever-Plana donnera lieu à l’édition d’un livre éponyme édité par Blume et Artem &Cetera (Des livres scolaires pour les Amérindiens, Guyaweb du 14 juin). Une version gratuite de cet ouvrage sera par ailleurs distribuée en 1000 exemplaires auprès des familles établies le long des fleuves Maroni et Oyapock, ainsi qu’auprès des écoles et bibliothèques de la Guyane. Cette exposition sera en outre accompagnée d’actions de médiation et d’un livret pédagogique.