Colloque sur Damas

Dans le cadre des commémorations du 40e anniversaire de son décès, l’Association des Amis de Léon Gontran Damas organise une conférence internationale à l’Université de Guyane les 7 et 8 septembre.

Poète, écrivain et homme politique guyanais né le 28 mars 1912 à Cayenne et décédé le 22 janvier 1978 à Washington aux Etats-Unis, Léon Gontran Damas a été dans les années 1940 l’un des fondateurs du mouvement littéraire de la Négritude avec le Martiniquais Aimé Césaire et le Sénégalais Léopold Sédar Senghor.

En cette année du 40e anniversaire de sa disparition, l’Association des Amis de Léon G. Damas (ASSALD) organise un colloque international qui aura lieu sur le campus Troubiran de l’Université de Guyane (amphithéâtre A) à Cayenne du vendredi 7 septembre à 8h30 jusqu’au lendemain midi.

Un second rendez-vous est fixé ce samedi 8 septembre à 15h devant la mairie de Cayenne pour un parcours en petit-train, « Chemins et poésies avec Damas », suivi d’un bouquet final de 17h à 18h au Fort Cépérou.

Ces manifestations sont proposées par l’ASSALD avec le soutien de la Collectivité Territoriale de Guyane et en en partenariat avec l’EPCC Les Trois Fleuves et l’Université de Guyane.