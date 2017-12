Célébration du nouvel an traditionnel Hmong de Javouhey

Les festivités du nouvel an traditionnel Hmong de Javouhey qui ont débuté le 25 décembre continuent cette semaine avec comme point d’orgue la journée spéciale habillée en « costume traditionnel hmong » le dimanche 31 décembre.

Du 25 au 31 octobre, les habitants hmong du village Javouhey situé sur la commune de Mana fêtent le nouvel an traditionnel hmong débuté ce lundi 25 décembre par une cérémonie traditionnelle autour de l’arbre sur la place des fêtes de Javouhey.

« Les habitants [ont] assist[é] à une messe pour bénir le poulet et les oeufs signent de productivité, fécondité et de prospérité pour la nouvelle année à l’Eglise catholique du village. Autrefois sans l’influence de la religion, cette cérémonie était bénie par un sage ou chamane. Des chants de Noël en français et en hmong [ont] accompagn[é] cette messe. Cette cérémonie traditionnelle de clôture de l’ancienne année permet ainsi aux Hmong d’entamer la nouvelle année avec le Nouvel an Hmong » a indiqué Caroline Siong, une habitante de Javouhey.

Les festivités se déroulent tout au long de la semaine et la population est invitée à venir « découvrir et partager les coutumes et traditions Hmong dont connaissent très peu les Guyanais ».

Avec au programme : des danses folkloriques, des jeux de balle et chants traditionnels, journée costumée Laotien et élection des plus beaux costumes, tournoi de « koto », élection de miss hmong et une journée spéciale habillée en costume traditionnel hmong.