America Molo Man en plein air

La 9e édition du Festival America Molo Man se déroulera pour la première fois dans des lieux insolites en raison de la rénovation du cinéma Le Toucan à Saint-Laurent-du-Maroni, unique lieu de projection lors des éditions précédentes.

Ce cru 2017 entièrement gratuit se fera donc hors les murs du 14 au 20 octobre, au bord du Maroni, à l’Office du tourisme de Saint-Laurent, au Camp de la Transportation, sur la terrasse du CIAP et au village Pierre.

Ricky Tribord, Stana Roumillac, Serge Poyotte, Lyne Benoît, Marie-Sandrine Bacoul, Marvin Yamb, ainsi que la Martinique et la Guadeloupe avec Véronique Kanor, Marie-Nöelle Eusebe, Jacob Desvarieux et Hugo Rousselin, sont les réalisateurs à l’honneur.

«Le dynamisme et le professionnalisme des réalisateurs, comédiens et techniciens guyanais n’est plus à prouver, comme en témoigne leur forte participation aux séries Guyane et Maroni» se félicite l’équipe du festival.

Au programme, plusieurs court-métrages de fiction qui seront diffusés en plein air. «Deuils, histoires d’amour, solitude, relations humaines, préjugés et discrimination, histoire collective, exclusion sociale, satire politique : autant de thèmes que le son et l’image explorent, défrichant la nature d’une âme humaine qui crée ses propres murs.»

A noter aussi, une performance de pict-dub-poetry associant lecture, vidéo et photographie, et 3 fictions antillaises. «Une comédie satirique du réalisateur nigérien Mamane, bien connu des auditeurs de la radio RFI» est aussi à l’affiche.

Cette édition 2017 se conclura par «deux films documentaires évoquant la vie de peuples vivant chacun aux antipodes du globe terrestre : les Kalinagos de la Dominique qui tentent de retrouver leur identité, et les Pénans de Bornéo qui cherchent à sauvegarder leur mode de vie dans un environnement en plein bouleversement.»

Le programme de America Molo Man 2017

