« Le fleuve Lawa, c’est la vie ! » La 10e édition du Marché artisanal du Maroni aura lieu du 9 au 11 novembre à Maripasoula.

Organisé par la mairie de Maripasoula et le Parc amazonien de Guyane (PAG), le Marché artisanal du Maroni vise à valoriser les « savoirs et savoir-faire locaux » ainsi qu’à « sensibiliser le grand public, notamment les jeunes, à la protection de l’environnement et à l’éco responsabilité ».

Le thème de cette année est « A Lawa liba naa libi » (« Le fleuve Lawa, c’est la vie ») et pour cette 10e édition du Marché artisanal du Maroni « plus d’une centaine d’artisans sont attendus, dont ceux de Camopi » indique le PAG.

Au programme: artisanat, gastronomie, ateliers d’initiation à la fabrication de pagaies, tournois sportifs, course de pirogues, visites guidées et commentées, jeux traditionnels aluku, spectacles de danses, défilé de pangi, inauguration du sentier de Gobaya-Soula…

Retrouvez ci-dessous le programme complet du Marché artisanal du Maroni qui aura aura lieu du 9 au 11 novembre à Maripasoula.

