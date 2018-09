6e concours du Jeune Historien Guyanais

Le thème de l’année scolaire 2018-2019 est « La Guyane et la traite négrière atlantique, 1652-1829 ».

Ce concours lancé en 2013 est organisé par l’Association des Professeurs d’Histoire-Géographie de Guyane (APHG-G) avec le soutien de la Collectivité Territoriale de Guyane et du Rectorat de l’Académie de Guyane.

Il a pour but de valoriser l’enseignement de l’histoire de la Guyane et d’amener le public scolaire à « s’approprier des connaissances historiques sur la Guyane, valoriser le patrimoine archivistique en le rendant plus familier aux élèves grâce à la manipulation de documents d’époque (…) et susciter d’éventuelles vocations d’historien ».

Le concours du Jeune historien guyanais revêt également une dimension civique car il vise à « contribuer à l’émergence d’une mémoire commune productrice du lien social indispensable à toute société » ainsi qu’à « aider à l’enracinement des élèves dans le contexte d’une Guyane où les établissements scolaires accueillent de très nombreux élèves issus de l’Amérique du sud et de l’archipel de la Caraïbe ».

Le Concours du Jeune Historien Guyanais est ouvert aux élèves des établissements publics et privés sous contrat – écoles primaires, collèges, lycées – ainsi qu’aux étudiants de l’Université, les participants pouvant soit se présenter individuellement et rédiger un devoir en classe, soit réaliser un dossier individuellement ou en groupe.

Pour faciliter la préparation des élèves, la Collectivité Territoriale de Guyane dote gracieusement les établissements scolaires de quelques exemplaires d’un ouvrage pédagogique réalisé par l’APHG-G et portant sur le thème de l’année, qui pour cette 6e édition du concours est « La Guyane et la traite négrière atlantique, 1652-1829 ».

Les épreuves individuelles sur table auront lieu le 21 mars, la date limite de remise des dossiers est fixée au 28 mars et la remise des prix aura lieu en juin 2019.

L’inscription des élèves des écoles primaires, des collèges et des lycées se fait auprès de l’APHG-G et du Rectorat par l’intermédiaire des professeurs concernés, les étudiants de l’Université s’inscrivent individuellement par courriel : linda [dot] amiri [at] univ-guyane [dot] fr