Après la déroute des favoris – Allemagne, Argentine, Portugal, Espagne entre autres – éliminés de la Coupe du monde de football en Russie, place aux quarts de finale qui se dérouleront vendredi et samedi.

Après deux jours de repos, la Coupe du monde revient ce vendredi matin à 11 h (Guyane). L’équipe de France de M’Bappé qui a brillé face à l’Argentine de Messi (4-3) en huitièmes de finale, affrontera au stade de Nijni Novgorod l’Uruguay de Suarez, équipe très costaude en défense qui a dominé le Portugal de Ronaldo (2-1) et n’a encaissé qu’un seul but depuis le début de la compétition. Les Bleus seront privés de Blaise Matuidi et du côté portugais l’attaquant Edinson Cavani, touché au mollet, est incertain.

Vendredi après-midi à 15 h à Kazan, c’est une autre équipe sud-américaine, le Brésil de Neymar, qui défiera la Belgique d’Azar. Pour se qualifier en quarts, les Brésiliens sont venus à bout des Mexicains (2-0) tandis que les Belges coachés par le Français Thierry Henry ont d’abord peiné face au Japon puis ont effectué une remontée fantastique en deuxième mi-temps (2-3). Brésil-Belgique, certainement l’une des plus belles affiches des quarts de finale.

Le lendemain samedi à 11h, la Suède, équipe outsider, rencontrera l’Angleterre. En huitièmes l’équipe suédoise, très bonne défensivement, a battu le Danemark durant le temps réglementaire (1-0). Quant à l’Angleterre, elle a eu beaucoup de difficultés à venir à bout de la Colombie, auteure d’une égalisation dans les arrêts de jeu pour s’offrir des prolongations mais qui s’est finalement s’inclinée aux tirs aux buts (1-1, 3-4 t.a.b).

Samedi à 15h, c’est au tour de la Russie, pays organisateur, de disputer un quart de finale face à la Croatie de Luka Modric, meneur de jeu du Real Madrid. Ces deux équipes se sont brillamment qualifiées aux tirs aux buts, respectivement face à l’Espagne (1-1, 4-3 t.a.b) et au Danemark (1-1, 3-2 t.a.b) . Le match dans le match se jouera sans nul doute entre les deux excellents gardiens, le Croate Danijel Subajic et le Russe Igor Akinfeev, auteurs d’une excellente performance en huitièmes de finale.

La série noire des champions du monde

L’Allemagne, championne du monde en titre, a quitté la Coupe du monde 2018 au premier tour sur une humiliation (2 à 0) infligée par la Corée du Sud et en terminant bonne dernière de son groupe. Cette élimination a confirmé la malédiction qui frappe les tenants du titre mondial. On pense à l’Espagne en 2014 au Brésil, à l’Italie en 2010 en Afrique du Sud et à la France en 2002 en Corée du Sud et au Japon, trois équipes championnes du monde en titre éliminées dès les matches de poule.