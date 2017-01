Ã‰lection du Boulet d’or 2016 : un bug Ã  corriger dans la derniÃ¨re ligne droite…

La course au podium des boulets de Guyane 2016, organisée par Guyaweb, a connu un bug dans la dernière ligne droite. Nous proposions en effet trois manières pour nos abonnés de voter : directement en glissant le podium de leur choix dans un commentaire sous notre article présentant la liste des nominés (ou sous tout autre article relatif à cette élection). Ou sinon par courriel, en envoyant un classement personnel des trois premiers (Boulet d’or, Boulet d’argent, Boulet de bronze) aux deux adresses suivantes : info [at] guyaweb [dot] com ou sondage [at] gmail [dot] com. Or, nous connaissons depuis plusieurs jours quelques soucis d’accès à cette dernière…