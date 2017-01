Boulet d’or : un quatuor royal se dÃ©tache !

Si le préfet Martin Jaeger mène le bal dans cette course au Boulet d’or de Guyane 2016, Rodolphe Alexandre, le président de la CTG le suit à quelques encablures. Un peu plus loin, Gabriel Serville, le député-maire de Matoury et Léon Bertrand, maire de Saint-Laurent du Maroni et ex-ministre délégué au tourisme de Jacques Chirac sont au coude à coude pour la 3ème place du podium. Ce classement provisoire est établi à partir des podiums votés par nos lecteurs abonnés dans leurs commentaires mis en ligne sous notre article de samedi dernier présentant cette élection inédite en Guyane. Préfet de Guyane depuis janvier 2016,…