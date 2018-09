Présidentielle au Brésil : Bolsonaro domine, Haddad remonte

Les derniers sondages en vue du scrutin d’octobre confirment la nette avance du candidat d’extrême-droite Jair Bolsonaro et montrent une rapide progression du candidat de gauche Fernando Haddad.

Grièvement blessé lors d’une attaque au couteau il y a deux semaines (Guyaweb du 06/09/2018) et toujours hospitalisé, Jair Bolsonaro continue néanmoins de mener campagne via les réseaux sociaux et il confirme sa position de grand favori pour le premier tour de scrutin qui aura lieu le 7 octobre prochain.

Un sondage réalisé en début de semaine par l’institut Datafolha auprès de 8600 personnes donne en effet 28 % des intentions de vote à l’ancien capitaine de l’armée nostalgique de la dictature militaire, soit 2 points de plus que la semaine dernière et 6 de plus qu’il y a un mois.

Fernando Haddad, choisi il y a seulement huit jours comme candidat du Parti des Travailleurs par l’ancien président Lula emprisonné pour corruption et déclaré inéligible (Guyaweb du 11/09/2018), arrive quant à lui désormais en seconde position avec 16 % des intentions de vote.

L’ex-ministre de l’Education et ex-maire de São Paulo effectue donc une progression spectaculaire et semble rallier un nombre croissant de partisans de Lula, qui malgré sa condamnation caracolait en tête des sondages jusqu’à son retrait forcé de la course présidentielle.

Dans les intentions de vote recueillies par Datafolha pour le premier tour de l’élection présidentielle le 7 octobre, Fernando Haddad distance maintenant de 3 points le travailliste Ciro Gomes (13 %) qui est suivi du libéral Geraldo Alckmin (9 %) et de l’écologiste Marina Silva (7 %).

Jair Bolsonaro et Fernando Haddad sont donnés à égalité (41 % chacun) au second tour de scrutin qui aura lieu le 28 octobre si aucun candidat n’atteint la majorité absolue le 7 octobre, tandis que Jair Bolsonaro (39 %) serait nettement battu en cas de duel avec Ciro Gomes (45 %).

Ce dernier peut donc encore espérer ravir à Fernando Haddad les voix des électeurs modérés de centre-gauche dont beaucoup ne souhaitent pas plus le retour au pouvoir du Parti des Travailleurs que l’arrivée du candidat d’extrême-droite à la tête du pays.