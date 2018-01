Le pape se pose en défenseur de l’Amazonie

Le pape François a dénoncé au Pérou « l’oppression » dont sont victimes les Amérindiens de l’Amazonie et les multiples menaces qui pèsent sur la région.

Après un difficile séjour de trois jours au Chili au cours duquel il a été constamment interpellé sur les affaires de pédophilie qui mettent en cause l’Eglise catholique, le pape a rencontré dès son arrivée au Pérou vendredi 19 janvier des représentants des peuples amérindiens de la partie amazonienne du pays réunis dans la ville de Puerto Maldonado.

« Vous n’avez jamais été aussi menacés sur vos territoires » a-t-il déclaré aux 4000 membres de la vingtaine de nations autochtones qui venaient de lui exposer les périls auxquels ils font face, le Souverain pontife stigmatisant les intérêts économiques qui « dirigent leur avidité sur le pétrole, le gaz, le bois, l’or, les monocultures agro-industrielles ».

Appelant à « rompre le paradigme historique qui considère l’Amazonie comme une réserve inépuisable des Etats sans tenir compte de ses habitants », le pape François a également dénoncé l’accaparement des terres et leur « contamination due à l’activité minière illégale » ainsi que « le trafic de personnes » et « l’exploitation sexuelle » qui sont une autre conséquence de l’expansion des activités illicites.

Des évêques venant de neuf autres pays du bassin amazonien ont pris part à la rencontre de Puerto Maldonado, en prélude au premier synode pan-amazonien que l’Eglise catholique doit organiser dans la région en 2019 à la demande du pape.

Au deuxième jour de sa visite au Pérou et en présence du président péruvien Kuczynski qui est impliqué dans l’immense scandale de corruption lié aux activités de la multinationale brésilienne Odebrecht dans toute l’Amérique latine, le pape argentin a aussi appelé à lutter contre la corruption qualifiée de « virus social qui fait tant de mal à nos peuples latino-américains et aux démocraties » et de « phénomène qui infecte tout, les pauvres et la Terre-mère étant les plus touchés ».

Photo de Une: le pape à Puerto Maldonado (Pérou) le 19 janvier 2018 © vatican.va