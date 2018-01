Le pape revient en Amérique latine

Le pape François entame ce lundi 15 janvier son sixième voyage sur son continent d’origine, au cours duquel il se rendra au Chili puis au Pérou.

Le programme du Souverain pontife prévoit notamment plusieurs interventions sur le thème des droits des peuples amérindiens, source de fortes tensions politiques et sociales dans chacun des deux pays.

A Chili, les Mapuches de l’Araucanie au Sud du pays réclament la restitution des terres dont ils ont été dépossédés au XIXe siècle et qui sont aujourd’hui exploitées notamment par l’industrie forestière, des revendications qui provoquent régulièrement des affrontements meurtriers entre les plus radicaux d’entre eux et les forces de l’ordre.

Au Pérou, le pape se rendra dans la partie amazonienne du pays où quelque 350 000 Amérindiens appartenant à une cinquantaine de groupes ethniques subissent les effets conjugués des dérèglements climatiques, de l’expansion incontrôlée des activités minières et de la faible présence de l’Etat.

Le pape argentin François, qui depuis son arrivée sur le Trône de Saint-Pierre en 2013 s’est engagé dans la lutte contre le changement climatique et pour le respect des droits des peuples autochtones, présidera des réunions préparatoires à la tenue d’un synode pan-amazonien prévu en octobre 2019.

Comme ailleurs en Amérique latine l’Eglise catholique connaît toutefois tant au Chili qu’au Pérou de sérieuses difficultés, liées notamment à de multiples scandales de pédophilie, à la poussée de l’évangélisme ou de l’athéisme et au rejet par une partie de l’opinion de ses positions conservatrices sur la famille, l’avortement ou le mariage pour tous.

C’est ainsi que plusieurs églises catholiques ont été incendiées ces derniers jours à Santiago, la capitale du Chili, des faits sans précédent que les autorités attribuent à des groupes anarchistes et qui illustrent la défiance à l’égard d’une institution dont un nombre croissant de citoyens tend à s’éloigner.

Photo de Une: le pape François à Cuba en 2015 / © Gobierno de la República de Cuba