Lula va commenter le Mundial sur deux médias brésiliens

Les « impressions » de l’ancien président emprisonné pour corruption seront diffusées à la télévision et à la radio.

Cette annonce a été faite hier sur les réseaux sociaux par José Trajano, un journaliste sportif travaillant sur la chaîne de télévision TVT et la radio Brasil Atual.

« La TVT et la radio Brasil Atual vont avoir un nouveau commentateur, un commentateur exclusif: Luiz Inácio Lula da Silva » a déclaré le journaliste. L’ancien président « écrira ses impressions sur le Mundial, il nous les enverra et nous les montrerons à l’écran, ainsi vous pourrez les lire et les entendre par la voix d’un présentateur » a précisé José Trajano.

Grand amateur de football comme la plupart de ses compatriotes, Lula doit débuter cette activité de commentateur sportif lundi 18 juin, au lendemain de l’entrée en scène de la Seleção brésilienne dans la Coupe du monde de football qui aura lieu ce dimanche contre la Suisse.

Condamné à 12 ans de prison pour corruption et emprisonné depuis le 7 avril dernier, l’ancien président (2003-2010) espère toujours pouvoir se présenter sous les couleurs du Parti des Travailleurs à l’élection présidentielle d’octobre prochain pour laquelle il reste le favori des sondages (Guyaweb du 11/05/2018).