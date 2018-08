L’Equateur quitte l’ALBA

Cette décision est due au manque de collaboration du Venezuela concernant l’exode massif de ses ressortissants.

Lancée en décembre 2004 par les présidents cubain Fidel Castro et vénézuélien Hugo Chávez, « L’Alliance bolivarienne pour les peuples de notre Amérique » est une organisation régionale regroupant une dizaine de pays dirigés par des gouvernements de gauche en froid avec les Etats-Unis.

Membre de l’ALBA depuis 2009, l’Equateur a annoncé jeudi 23 août par la voix de son ministre des Affaires étrangères José Valencia qu’il s’en retire dans le but de marquer son « indépendance » et afin d’œuvrer plus efficacement à ce que « les problèmes des Vénézuéliens soient résolus entre eux, dans un cadre démocratique ».

José Valencia a critiqué sur ce point « le manque de volonté politique du gouvernement du Venezuela » en précisant que seule la stabilité démocratique de ce pays « produira une stabilité économique qui évite la poursuite de cet exode massif » de ses habitants.

Pour L’Equateur en effet, « la sortie des citoyens vénézuéliens de leur pays est la conséquence de la crise économique et politique du Venezuela » et il considère comme « irresponsable et inhumaine » l’attitude des autorités vénézuéliennes à ce sujet.

Afin de coordonner les réponses apportées à cet exode qui déstabilise la région et provoque une crise migratoire de grande ampleur, l’Equateur a toutefois invité le gouvernement du Venezuela ainsi que ceux de douze autres pays d’Amérique latine à une réunion à Quito les 17 et 18 septembre.

Avec le retrait de l’Equateur, seuls le Venezuela, Cuba, la Bolivie, le Nicaragua, le Suriname, Antigua-et-Barbuda, la Dominique, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie ainsi que Saint-Vincent-et-les-Grenadines restent membres de l’ALBA, actuellement dirigée par l’ancien ministre des Affaires étrangères bolivien David Choquehuanca.

Ce dernier a assuré hier samedi que l’ALBA respecte la décision de l’Equateur de se retirer de l’organisation, tout en regrettant qu’elle s’ajoute « aux efforts de certains gouvernements de la région pour chercher le départ » du président vénézuélien Nicolas Maduro.