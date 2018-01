« Dans l’enfer des prisons brésiliennes » sur RFI

Radio France Internationale (RFI) revient sur la situation carcérale déplorable du géant sud-américain, qui a débuté l’année avec une nouvelle mutinerie sanglante dans l’une de ses prisons surpeuplées et où la violence entre détenus a fait plus d’une centaine de morts depuis un an.

Dans un article publié cette semaine le journaliste de RFI Arnaud Jouve analyse la situation pénitentiaire au Brésil qui « est passée de catastrophique à explosive. L’administration pénitentiaire brésilienne est débordée, les prisons sont en proie aux gangs et les conditions de détention, souvent insalubres, sont totalement insuffisantes pour faire face au nombre de prisonniers. »

Arnaud Jouve rappelle que la population carcérale du Brésil a plus que doublé en une décennie et qu’elle est désormais la troisième plus importante du monde, alors que le sous-investissement et la corruption ont fait s’envoler le taux de surpopulation carcérale qui est de près de 200 % en moyenne nationale, le record en la matière étant « détenu par l’Etat d’Amazonie avec un taux d’occupation de 484 % »…

Une situation favorable aux deux plus grandes organisations criminelles du Brésil, le Primeiro Comando da Capital (Premier Commando de la Capitale) basé à Sao Paulo et le Comando Vermelho (Commando Rouge) basé à Rio de Janeiro, qui profitent de l’extrême surpopulation des prisons brésiliennes pour y étendre leur contrôle et se livrent une lutte féroce jalonnée de tueries massives et d’atrocités entre détenus (Guyaweb du 03/01/2018).

Comme l’écrivait l’organisation de défense des droits de l’homme Human Rights Watch dans un rapport de 2017 cité par Arnaud Jouve, « entrer dans une prison brésilienne, c’est comme faire un saut en arrière dans le temps et revenir au Moyen Âge ».