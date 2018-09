Le Musée National du Brésil est parti en fumée

L’édifice bicentenaire abritant cette institution prestigieuse a été entièrement détruit par les flammes dans la nuit du dimanche 2 septembre à Rio de Janeiro.

Le feu dont l’origine est encore inconnue s’est déclaré en fin de journée peu après le départ des derniers visiteurs et s’est propagé très rapidement dans le bâtiment construit en 1818, les pompiers n’ayant pu stopper l’incendie que dans les premières heures du lundi 3 septembre.

Si aucune victime n’est à déplorer, la plus grande partie des collections et des millions d’objets hébergés dans les 13 000 m2 et les centaines de salles du musée est partie en fumée et « deux cents ans de travail, de recherche et de connaissance ont été perdus » comme l’a déclaré le président brésilien Michel Temer.

Les responsables du Musée National du Brésil, institution culturelle et scientifique rattachée à l’Université fédérale de Rio de Janeiro, pointent néanmoins la négligence des autorités locales et nationales ainsi que le manque de moyens attribués à l’entretien et au fonctionnement du musée.

L’établissement n’exposait plus que 1 % de ses collections après avoir subi ces dernières années des coupes drastiques dans son budget imposées notamment par gouvernement de l’Etat de Rio, en quasi-faillite et qui a réduit les financements dans tous les services publics – santé, éducation, sécurité, culture…

Alors que des centaines d’étudiants, de professeurs et de personnels protestaient lundi à Rio de Janeiro devant les ruines du bâtiment abritant le Musée National du Brésil, le ministre brésilien de la Culture a lui-même reconnu que cette « tragédie aurait pu être évitée ».